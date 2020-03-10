‘Ramisa’ tampon bölgede doğdu

Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgede bekleyişleri 11 gününe girdi. Umutlu bekleyişi sürdüren binlerce göçmenin arasına dün yeni bir isim daha katıldı. Pazarkule Sınır Kapısı’nda doğum sancıları başlayan bir kadın, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Giresun’dan 38 haftalıkken sınıra gelen ve 9 gündür sınırda bekleyen Afgan göçmen Rukhshaneh Noori, ‘Ramisa’ isminde kız çocuğu dünyaya getirdi. Ramisa, sınırda dünyaya gözlerini açan ikinci bebek oldu.

38 haftalık hamileymiş

Çocuğunun adını “aydınlık” anlamına gelen Ramisa koyan anne Rukhshaneh Noori, şunları söyledi:

“Afganistan’dan 3 yıl önce geldik. Giresun’da oturuyorduk. Eşim parmaklarını kesti. İki defa ameliyat oldu ama eli düzelmedi. O yüzden çalışamadı. Evimiz kira. Elektrik, su hiç birini ödeyemez duruma geldik. Televizyonda Avrupa kapısının açıldığını duydum. Biz de mecbur kaldık buraya gelmeye. Buraya geldiğimde 38 haftalık hamileydim. Çocuğumu doğurdum çok sevindim ama aynı zamanda da çok üzülüyorum. Doktor taburcu olacaksın dedi ama kimsemiz yok. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Tekrar sınıra gitsek, çadırımız yok. Hava çok soğuk, yeni doğmuş çocukla bu soğukta ne yapacağız. O yüzden çok üzülüyorum.”

Taliban tehdidi

Baba Bismillah Noori, “Eşime hamile olduğu için sınıra gitmeyelim dedim o bana, ‘Kiramızı ödeyemiyoruz burada çalışamazsan ne yapacağız’ dedi. Bizde zor durumda kaldık ve sınıra geldik. Halimizi kimseye anlatamıyoruz. Gidecek bir yerimiz de yok. Afganistan’da 7 yıl Özel Kuvvetler’de görevliydim. Amerika, Kanada yani NATO askerleriyle birlikte çalıştık. Taliban ailemi tehdit etti mecbur kaldım 2017 yılında Türkiye’ye geldim. Çocuklarımın daha iyi iyi bir hayatları olsun istiyorum. Biz hayatta her şeyden mahrum kaldık” ifadelerini kullandı.