Rapana hamsiye alternatif oldu

Tüm Karadeniz’de avlanan Rapana venosa’nın aşırı avcılıkla popülasyonu riske girince Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna kapsamlı bir araştırma için güçlerini birleştirdiler. Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ve BlackSea4Fish projesinin desteğiyle 5 ülkeden 28 bilim insanı Karadeniz’e açıldı. Bilim insanları Rapana deniz salyangozunun popülasyonunun dağılımı ve yaş grupları üzerine önemli bilgiler elde ederken, önümüzdeki yıllarda ne kadar avlanması gerektiği yönünde de görüş birliğine varacak.



Zarar veriyor



Ekipteki akademisyenlerden İ.Ü. Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, “Yılda 12 bin tonluk bir av söz konusu ama avcılık algarna ile yapılıyor. Algarna tekne tarafından trol gibi dibi sürüklenerek yapıldığından habitata zarar veriyor. Yazın avcılık yasaklanınca, balıkçılar deniz salyangozu avcılığındaki yasakların kalkmasını istiyor. Türün bolluğunda sorun yok ama av aracı büyük sorun. Yazın dalarak yapılan avcılık türün popülasyonunu tehdit ediyor. İşgalci tür olsa da Dünya Tarım ve Gıda Örgütü ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu salyangozun gerçek stok durumunu belirlemek istiyor” dedi.



Çin ve Kore’ye ihraç ediliyor



Karadeniz kıyılarında avlanan 12 bin ton deniz salyangozunun tamamı Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Karadeniz’de ilk kez 1946’da deniz ticaretinin yoğun limanlarından Rusya’nın Novorossiysk’te görüldü. Karadeniz’in pek çok yerli canlı türü, ekolojik koşulların bozulmalarından olumsuz etkilenirken Rapana, popülasyonunu yüksek doğurganlıkla arttırdı. Tuzluluğa, kirliliğe ve oksijen eksikliğine dayanıklı deniz salyangozu Rapana çoğaldıkça, istiridye, deniz tarağı, beyaz ve kara midyenin popülasyonları azaldı. 1980’lerden itibaren Türkiye için değeri artan Rapana, Güney Kore, Japonya ve Çin gibi ülkelere ihraç ediliyor.