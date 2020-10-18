Rebiülevvel ayı nedir, fazileti nelerdir? Rebiülevvel ayı 2020 ne zaman? İşte anlamlı mesajları...

Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel ayı bugün başladı. Milyonlarca vatandaş ise bu ay hakkında arayışa geçti. Rebiülevvel ayı nedir, fazileti nelerdir? soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte Rebiiülevvel ayı hakkında merak edilenler ve Rebiülevvel ayı mesajları...

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel, Hicrî yılın üçüncü ayıdır. Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü’l-evvel (birinci rebî‘), dördüncü ayına da rebîü’l-âhir (sonuncu rebî‘) veya rebîü’s-sânî (ikinci rebî‘) denir. Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen rebî‘ Arapça’da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir. Araplar’ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar “rebî‘” diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir. Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebî‘ kelimesini kullanmışlar, çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimine rebîülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimine de rebîüssânî adını vermişlerdir.

Mevlid gecesi

Rebiülevvel Ayı’nın 12. gününe tekabül eden Hazreti peygamberin dünyaya gelişi olan Mevlid gecesi, bu yıl 20 Kasım’ı 21 Kasım’a bağlayan gece olarak eda edilecektir. Bu gece Hazreti Peygamber’e olan sevgimize istinaden dualar edilmeli, Kur’an okunmalı ve namazlar kılınmalıdır. Camilerde bir araya gelen cemaatler, bu gecenin faziletine birlikte erişebilmek adına namazlar kılıp dualar etmektedir. Bu cemaatlerden birinin arasında yer almak bu geceyi güzel geçirmek için bir fırsat olabilir.

REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız kabul Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun.

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandillin, büyüsüne kapılmanız dilleğiyle Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, yenisafak.com, Beraberce kutlamak için Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandili'niz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin.

-Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

-Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

-Allah'ın rahmeti bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın, dualarınız kabul olsun. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

-Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin .Taşlanırken dahi merhamet etmişti. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

-Hu diyelim dilde zikir, yürekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

-Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle... Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

-Mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun .

-"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~

-Gül bahçesine girenler gül olmasada gül kokarlar kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

- Bütün kainatı nurla dolduran peygamberimiz Hz.Muhammed'in (s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

-"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. Bu kandilde İslam birliği için dua etmeyi, dünyadaki zulmün bitmesini Allah'tan istemeyi unutmayalım.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Kadir kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesinde iki rekat namaz sünnettir. İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

*En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

*İki Rekat Sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi yapılması gerekenler

İki Rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur