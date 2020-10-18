Refakat İzni Nedir, Kimlere Verilir? Refakat İzni Süresi Ne Kadar?

Refakat izni, herhangi bir iş alanında çalışma gösteren bir bireyin, birinci dereceden yakınının ciddi bir rahatsızlık geçirmesi üzerine alabildiği izin sürecidir.



Refakat İzni Nedir?



Refakat izni, işçi veya memur düzeyindeki bir çalışanın almış olduğu ve birinci derece yakını olan bir kişinin rahatsızlığı sonucunda verilen bir izin türüdür. Bu izin türü, çalışanların bakmakla yükümlü gördüğü ve ciddi bir rahatsızlık geçiren birinci dereceden yakın bir aile üyesi için, kısa veya uzun süreli bir refakat iznine çıkabilmesidir. Bu izin hususu çalışan yakınının, bir kaza ya da önemli hastalık sonucu kendine bakamama hükmünden doğmaktadır.



Refakat İzni Kimlere Verilir?



Refakat izni, devlet memuru olarak görev yapan ya da özel sektörde çalışma gösteren her çalışan için, yılsonu tatil izninden kesilen süreyi kapsamaktadır. Devlet kurumları üzerinde çalışma gösteren ve birinci derece ailevi yakınlığı bulunan memurların, hayati bir durum hususunda alabildiği izin süresidir.



Ancak bu izin süreci devlet memurlarını içine alan 4857 sayılı İş Kanununda, refakatçi izni altında bir hükümle yer almamaktadır. Böyle bir durumda da devlet memurunun çalışma gösterdiği kuruma ya da işçi veya işveren arasındaki duruma bağlı olarak, izin yapısı değişkenlik göstermektedir.



Özel sektör alanında ise bu durum, 4857 sayılı İş Kanunu altında kendini ifade etmektedir. Ancak özel sektörde yer alan bir çalışan refakat iznini zorunlu olarak kullanmak durumunda kaldığı vakit, izin süreci hafta tatili ücretinden kesilmektedir.



Refakat İzni Süresi Ne Kadar?



Refakat izni, devlet veya özel sektör üzerinde çalışma gösteren bir çalışanın, zorunlu olarak almış olduğu ve birinci dereceden bir yakınına refakat ettiği bir izin sürecini içine almaktadır. Refakat izni almak isteyen bir çalışan, bu izin sürecini en fazla üç ay süreyle kullanabilmektedir.



Çalışan, refakat süresini uzatmak istediği takdirde ise ayrı olarak bir üç ay daha bu süreyi uzatılabilmektedir. Bu refakat izin aralığı devlet ya da özel sektöre ait bir çalışanın, tıbbi bir müdahale sonucu kendine bakamadığı bir aile yakını için izin alması durumunu ifade etmektedir.