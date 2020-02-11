11.02.2020 - 14:50 |
Regaip Kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri...
Üç aylar yaklaşıyor, üç ayların müjdeleyicisi ise Regaip Kandili... Müslüman alemi yılın ilk kandilini heyecanla beklerken net tarihten haberdar olmayanlar şu sıralar Regaip Kandili ne zaman? diye soruyor.
Şubat ayının ortalarına doğru ilerliyoruz. Mart ayında üç aylar başlarken bilindiği üzere 3 ayların müjdeleyicisi ise Regaib Kandili kabul ediliyor. İslam alemi sabırsız şekilde bu mübarek günü beklerken Regaip Kandili ne zaman?" sorusu gündemde...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020