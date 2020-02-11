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11.02.2020 - 14:50 |

Regaip Kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri...

Üç aylar yaklaşıyor, üç ayların müjdeleyicisi ise Regaip Kandili... Müslüman alemi yılın ilk kandilini heyecanla beklerken net tarihten haberdar olmayanlar şu sıralar Regaip Kandili ne zaman? diye soruyor.

Regaip Kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri...

 

Şubat ayının ortalarına doğru ilerliyoruz. Mart ayında üç aylar başlarken bilindiği üzere 3 ayların müjdeleyicisi ise Regaib Kandili kabul ediliyor. İslam alemi sabırsız şekilde bu mübarek günü beklerken Regaip Kandili ne zaman?" sorusu gündemde...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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