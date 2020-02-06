Rejim İdlib’de ateşle oynuyor

Suriye rejim güçleri İdlib’e adım adım yaklaşıyor. Serakib önlerinde konuşlanan Esad güçleri, ilçe merkezine girmek için hazırlık yaparken, rejimin Serakib ve Eriha kentleri ile M4 karayolunu kontrol altına almayı amaçladığı bildirildi. TSK, rejim güçlerinin Serakib’e girmesini engellemek için yeni tedbirler aldı. Serakib’de daha önce üç yeni kontrol noktası oluşturan TSK’nın Serakib’in batısında yeni bir kontrol noktası oluşturmaya çalıştığı öğrenildi. Bu kapsamda, bölgeye de yeni takviye güçler sevk edildi.

Topçular vurdu

M4 ile M5 karayolunun kesiştiği stratejik noktada bulunan Serakib’e batı, güney ve doğu olmak üzere 3 kanattan saldıran rejim güçleri, kasaba çevresini ele geçirdi ve Serakib merkezini kuşatma altına aldı. Nayrab köyünü alan ve Sarmin’e ilerleyen rejim, İdlib merkezinin 8 kilometre yakınına ulaştı. Rejim, Serakib’in doğusundaki, TSK’nın 7 No’lu gözlem noktasının bulunduğu Tel Tukan’ı da muhalif unsurlardan aldı. Böylece rejim, TSK’nın buradaki gözlem noktası çevresinde kontrolü sağlamış oldu. Rejimin, Serakib’in doğusundan M5 yoluna ulaştığı ileri sürüldü. Kaynaklar, Serakib’teki TSK güçlerinin hala kasabada bulunduğunu ve TSK topçularının, dün akşam Serakib çevresindeki Suriye rejimine ait hedefleri vurduğunu aktardı.

Rejim ordusu, Şam’ı Halep’e bağlayan M5 karayoluna, güneyin yanı sıra kuzey doğudan da ilerliyor. Esad’a bağlı güçler, TSK’nın 5 No’lu gözlem noktasının bulunduğu Raşidin bölgesinden Halep’in güney batısındaki Han Tuman ve Halidiye beldeleri üzerinden M5’e ulaşmaya çalışıyor. TSK’nın İdlib bölgesinde bulunan bazı noktalarına da önceki akşam saldırı düzenledi. Saldırının ardından, TSK gözlem noktalarındaki topçu birlikleri, Hama ve Halep’teki rejim birliklerini vurdu. Türk topçularının, rejimin, İdlib’i bombalamak için kullandığı Jubb Ramlah askeri hava üssünü hedef aldığı da iddia edildi.

KAÇIŞ SÜRÜYOR

Suriye’nin kanayan yarası İdlib’de rejim güçleri ile muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, Serakib ilçesi ve Halep kırsalında yoğun çatışmalar sürerken, bölgeden Türkiye sınırına göç son günlerde inanılmaz bir artış gösterdi. Özellikle rejimin İdlib’in en büyük ilçesi olan Marat El-Numan’ı geri alması ve Serakib’e yönelmesinin ardından bölgeden göç edenlerin sayısında ciddi artış gözlemlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü David Swanson, 1 Aralık’tan bu yana geçen yaklaşık iki aylık süre içinde 520 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. Kaçanların yüzde 80’inin kadınlar ve çocuklar olduğunu belirten Swanson, kış mevsimindeki bu göçün, bölgede halihazırda çok kötü olan insani koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı. İdlib kent merkezi ve yakın çevresinde yaklaşık 1,5 milyon sivil yaşıyor. - DIŞ HABERLER SERVİSİ