Rejimi vuran ‘takım oyunu’

Bahar Kalkanı Harekatı’nda 28 Şubat, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde İdlib bölgesindeki rejim hedeflerinin yoğun ateş altına alındığı hava operasyonları sürü halinde kullanılan SİHA’larla yapıldı. Savunma sanayiinde görev yapan uzmanlar da, operasyonların gidişatı hakkında yerinde bilgi almak ve geri bildirimlerle ürünlerin uygun biçimde geliştirilmesi için sahaya inerek, askerlerle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, mobil SİHA kontrol merkezinde bir araya geldi. Toplantıda milli imkanlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda daha verimli kullanılması ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Varank, “Yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayimiz, bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüştü” dedi.

‘Hayranlıkla izlendi’

CNN TÜRK ekibi de Bahar Kalkanı Harekatı’nda kullanılan yerli SİHA’ların üssüne girdi. SİHA’ların İdlib’e doğru havalandığı üste Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Roketsan’ın yaptığı milli akıllı füzeler olmasa SİHA’lar bu görevleri yapamaz. ASELSAN’ın geliştirdiği sistemler olmasa SİHA’lar teknolojik üstünlüğü kuramaz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için bizim bu takım oyununu uygulamamız gerekiyor” diye konuştu. Bayraktar, Türkiye’nin dünyada bu alanda en iyi ülkelerden biri olduğunu belirterek “Hatta operasyonel kullanım kabiliyeti açısından baktığımızda dünyada en iyi bir veya iki ülkeden biri diyebilirim. Tüm dünya bunu hayranlıkla izledi. Bu takım oyunu ve sahadaki geri dönüşlerle sağlanıyor. Onlarca SİHA görev alıyor. Dünyada da bu pek eşi benzerine rastlanmamış bir operasyon” ifadelerini kullandı.

Kamikaze drone’lar

Savunma Sanayii Başkanı Demir de, sürü halinde hareket eden İHA’ların Ar-Ge’sinin yapıldığını belirterek, “Biraz daha vakit var ama sahada kamikaze dediğimiz drone’larımız mevcut. Bunu kuvvetimiz, istediği zaman çoklu, istediği zaman tekli kullanabilir. Bunlar bir anlamda kendini tahrip eden ve üzerinde patlayıcı olan drone’lar” dedi.

CNN TÜRK SİHA KONTROL MERKEZİNE GİRDİ