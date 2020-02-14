Rejimin hedefi Cilvegözü-İdlib yolunu kesmek

Rejimin Serakib ve Nayrab’ı almasının ardından muhalif unsurların bu cephede karşı saldırı başlatması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgedeki güçlerini takviye etmesi rejimi yavaşlattı. Şam’ı Halep’e bağlayan M5 karayolunda da tam olarak kontrol sağlamak isteyen Esad güçleri, saldırılarını Halep batısında hızlandırdı.





Komutan öldürüldü



Rejim, M5’i tutabilmek için saldırılarını yolun batısına taşıyor. Bu hatta muhalif güçlere yönelik yeni operasyonlar başlatan rejim unsurları, M5 otoyolunun batısında bulunan Şeyh Ali, Kafr Halab ve Miznaz’ı yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu ve muhalifler da, rejimin ilerleyişini durdurmak için Miznaz hattında şiddetli çatışmalara girdi.



TSK de, önceki gün Kafr Halab’deki rejim mevzilerini T-122 ÇNRA ve Fırtına obüsleri ile vurdu. İdlib ve Halep kırsallarında ki çatışmalarda rejim komutanlarından Tuğgeneral Münzir Mirşad Vesuf ve Albay Yusuf Süleyman’in öldürüldüğü iddia edildi.



Alınan bilgilere göre rejimin saldırılarını Halep’in batısında yoğunlaştırmasının altında TSK’nın İdlib ikmal hattı yatıyor. TSK, İdlib’e personel ve askeri sevkiyatını Cilvegözü Sınır Kapısı’nı İdlib’e bağlayan yoldan yapıyor. SMO’nun da kullandığı bu yolu, Halep batısından gelerek kesmeyi amaçlayan rejim, Kafr Halab’ı aldı ve yolla arasındaki mesafeyi 15 kilometreye kadar düşürdü. Rejim, Kafr Nuran ile Atarib’i almak için hazırlık yapıyor. TSK’nın Atarib 46. Alay’da konuşlanan bir birliği bulunuyor.



TSK, iki yeni üs kurdu



Suriye rejiminin ilerleyişini engellemek için 12 gözlem noktasının dışında, İdlib ve çevresinde yeni konuşlanma noktaları kuran TSK, Halep’in batı kırsalındaki El Jinah-Atarib Yolu üzerinde yeni bir askeri nokta oluşturdu. İdlib’in kuzey doğusunda Binnish ve Taoum kasabaları arasında da yeni üs kuruldu.



En büyük sevkiyat...



Tarihin en büyük sevkiyatlarından birini İdlib’e yapan TSK’nın, bölgede 500’den fazlası tank olmak üzere 3 bine yakın askeri aracı bulunuyor. Çok sayıda Fırtına obüsü, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve topçu bataryalarını İdlib’deki gözlem ve üs noktalarına takviye olarak gönderen TSK, özel kuvvet ve komando sevkiyatlarını artırarak sürdürüyor. Bölgedeki kaynaklar, TSK’nın İdlib ve Halep bölgesine beş tabur düzeyinde asker sevk ettiğini bildirdi.





