Rejimin ilerleyişi durduruldu

İdlib düğümünde gözler bugün AK Parti Grup toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rejimin son saldırısının ardından Türkiye’nin atacağı adımları bugün grupta açıklayacağını söylerken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’de rejimin ilerleyişini durdurmak için Serakib bölgesine gerçekleştirdiği yoğun sevkiyat ve Ankara’dan yapılan açıklamalardaki kararlılık vurgusu sahada etkisini gösterdi. Suriye rejim ordusunun Serakib’de ilerleyişi durdurulurken, saldırıya geçen muhalif gruplar, kısa süre önce geri çekildikleri Nayrab kasabasını yeniden ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Ulusal Kurtuluş Cephesi, TSK’nın da desteğiyle Serakib ve Neyrab’a yönelik dün yeni bir operasyon başlattı. Alınan bilgilere göre Türk topçusu Neyrab’taki Suriye rejimi mevzilerine topçu atışı gerçekleştirdi. Neyrab’ta Rejim milisleri ve muhalif unsurlar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, geçen hafta muhalif unsurların kaybettiği Neyrab’ı, rejimden geri aldığını bildirdi. Neyrab’ta 100’e yakın rejim unsurunun öldürüldüğü belirtildi.



13 sivil öldü



Rejim güçleri Rusya’nın hava ve kara desteği ile muhalif gruplara yönelik harekatı sürdürüyor. Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib’deki sivil yerleşimlere hava saldırılarını yoğunlaştırırken, Rusya’ya ait uçaklar ise Halep kırsalını bombaladı. Rus ve Suriye Rejim uçakları, Halep’in batı kırsalında bulunan Daret izze ve Kefr Hamra kasabasını vurdu. Bölgede rejim güçlerinin karadan birkaç noktada tank ve top desteğinde harekete devam ettiği bildirildi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim uçaklarının saldırılarında İdlib kent merkezinde 12, Kefer Teal köyünde bir sivil olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti.



M5’te ilerliyorlar



Rejim güçleri, Rusya’nın hava desteğiyle Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 otoyolunun çevresindeki 10 yerleşim yerini daha ele geçirdi. Zirbe, Berkum, Kemari, Kefer Halep, Meyzenaz, Kanatir, Bevvabiyye, Kuseybe, Cib Kas ve Tulhiyye köyleri rejim güçlerinin eline geçti. Halep’in güneybatısından batı kırsalına doğru ilerleyen rejim güçlerinin M-5 karayolunun tümüne hakim olmasına 10 kilometreden az mesafe kaldı. 2012 yılından beri muhalif grupların denetiminde bulunan M5 otoyolunun rejimin denetimine geçmesi ile rejim ordusunun İdlib’e ulaşması kolaylaşmış olacak. Bu arada rejim güçlerinin, İdlib’in kuzeydoğusundaki Entarib kasabasına da girdiği ileri sürüldü.



Rejimin helikopteri düşürüldü



Muhalifler Serakib’in batısında yer alan Neyrab’da dün rejime ait bir helikopter düşürdü. Rus menşeli helikopterin vurulma anı sosyal medyada da paylaşılırken, helikopterin havada alev alarak, parçalandığı görüldü. İdlib’in güneyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye düşen helikopterin pilotu ve beraberindeki iki rejim unsuru öldü.



Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait bir helikopterin düştüğü öğrenilmiştir” denildi. MSB’den akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada ise “İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir” ifadesi kullanıldı.





