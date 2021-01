Rekabet Kurulu nedir? Rekabet Kurulu WhatsApp kararı nedir?

Rekabet Kurulu nedir? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Rekabet Kurumundan, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu ile ilgili açıklama geldi. Rekabet Kurulunun WhatsApp kararı ise merak konusu. Peki Rekabet Kurulu WhatsApp kararı nedir*

REKABET KURUMU NEDİR?

Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu çerçevede Rekabet Kurumunun esas görevi Kanun’da kendisine verilen yetkileri kullanarak mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemektedir. Rekabetçi sürecin korunması yoluyla kaynakların etkin dağılımının sağlanması, toplumsal refahın arttırılması, Rekabet Kurumunun misyonunun temel dayanağını oluşturmaktadır.

REKABET KURULU WHATSAPP KARARI NEDİR?

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte Facebook olarak anılacak) hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açtığı belirtildi.