Remdesivir uyanıkları

Kovid-19 tedavisinde etkinliği bilinen Remdesivir etken maddeli ilacı Türkiye’de bulamayan bazı hasta yakınlarının, ilacı muadilini üreten ülkelerden fahiş fiyata temin etmeye çalıştıkları iddia edildi. ABD Başkanı Trump’ın tedavisinde de uygulanan ve hayvan deneylerinde etkili bulunan Remdesivir, Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için geliştirilen bir tedavi aracı olarak biliniyor. Muadil formları Hindistan, Pakistan, İran ve Mısır’da da üretilen ilaçtan temin etmek isteyen ve bazı hasta yakınlarının ise bu ülkelerden fahiş fiyatlara Remdesivir temin etmeye çalıştıkları, ilacın söz konusu ülkelerde karaborsaya düştüğü iddia edildi.

Muadilini arıyorlar

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaç. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirildi. Laboratuvar testleri Remdesivir’in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu gösterdi. Bu ilaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. Kovid-19 salgınıyla birlikte, orta ve ağır seyirli hastaların pnömonilerinde olumlu sonuç verince oldukça rağbet görmeye başladı. Ancak ABD menşeili orijinal ilaç oldukça pahalı olduğundan Türkiye’ye ilk etapta sadece 400 adet Remdesivir getirildi. Bazı ağır hastaların yakınlarının ilacın muadil formunu üreten ülkelerden 40, 50 bin liraya temin etmeye çalıştıklarını bizzat duyuyoruz” dedi.

Fahiş fiyata temin

Prof. Dr. Tutuluoğlu, Remdesivir’in orta ve ağır seyirli Kovid-19 pnömonilerinde etkin olduğunun da anlaşıldığını belirtirken, şu iddiaları gündeme taşıdı:

“Journey Medicine Dergisi’nde çıkan son bilimsel makalede, Remdesivir’in Kovid-19 hastalarında olumlu sonuç verdiği, diğer ilaçlara göre ölümleri yüzde 25 azalttığı kaleme alındı. İlaç, FDA tarafından da Kovid tedavisinde endikasyon aldı. Örneğin Çin’den ithal edilen ilaç ile hidroksiklorokin etken maddeli ilaç ilk başlarda faydalandığımız ancak ilerleyen dönemde, virüsün direnç geliştirdiğini düşündüğümüz ajanlar haline geldiler. Hastalığı orta ve ağır seyreden vakaların yakınları Remdesivir soruyorlar ancak bu ilaç Türkiye’de bulunmuyor. Hasta yakınları arayışa girip Hindistan, Pakistan, İran ve Mısır’daki muadil formlarından fahiş fiyata temin edebiliyorlar. Bu ilacı yurtdışından getiren veya söz konusu ülkelerde ticaretini yapan insan olduğunu duyuyoruz. Kovid-19 tedavisi için gerekli altı kutu ilacın maliyeti karaborsada 40, 50 bin lirayı bulabiliyor. ABD dışındaki ülkelerde üretilen muadil formlara yönelik herhangi olumsuz bir durum yaşandığını duymadık. İlacın ABD’de üretilen formu da zaten pahalı ve yaklaşık 30 bin lirayı bulan bir maliyet söz konusu olabiliyor. Remdesivir, orta ve ağır seyirli hastalarda beş günde toplam altı kutu kullanılıyor. Yalnız ilacın mutlaka soğuk zincirle gelmesi gerekiyor. Sizin anlayacağınız denize düşen yılana sarılır misali hasta yakınları Hindistan, Pakistan, İran ve Mısır’daki karaborsacılarda Remdesivir aramak durumunda kalabiliyor. Hindistan’da altı şişe muadil Remdesivir’in bu ülke vatandaşlarına satış fiyatı yaklaşık 400 dolar ancak yabancıysanız fiyat 10 katına çıkabiliyor.”