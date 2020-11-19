Reşit Karabacak kimdir? Reşit Karabacak nereli, neden öldü?

Reşit Karabacak, Türk güreşçi olarak spor camiasında adını duyuran isimlerdendir. Henüz 19 yaşında güreş sporuna başlayan Karabacak, kısa süre sonra Balkan birinciliğin elde etti. Ardından başarıların ardı arkası kesilmedi. Reşit Karabacak neden öldü?

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Karabacak, 5 Temmuz 1954 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Türk güreşçisidir. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceleri vardır. Milli Takım antrenörlüğü yapmıştır.

İlk şampiyonluğunu güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile yakaladı. Ardından Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, ilerleyen zamanda sporu bıraktı.

Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yapan Reşit Karabacak, Kovid-19 hastalığına yakalanmıştı ve kalp krizi geçirdi. Usta sporcu 19 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti.