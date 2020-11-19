MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Reşit Karabacak kimdir? Reşit Karabacak nereli, neden öldü?
ABONE OL
19.11.2020 - 14:29 |

Reşit Karabacak kimdir? Reşit Karabacak nereli, neden öldü?

Başarılı sporcu ve teknik adam Reşit Karabacak hayatını kaybetti. Türkiye Güreş Federasyonu, Karabacak'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri bulunan güreşçi Reşit Karabacak, ayrıca Milli Takım antrenörlüğü de yaptı. İşte, Reşit Karabacak biyografisi...

Reşit Karabacak kimdir? Reşit Karabacak nereli, neden öldü?

Reşit Karabacak, Türk güreşçi olarak spor camiasında adını duyuran isimlerdendir. Henüz 19 yaşında güreş sporuna başlayan Karabacak, kısa süre sonra Balkan birinciliğin elde etti. Ardından başarıların ardı arkası kesilmedi. Reşit Karabacak neden öldü? 

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Karabacak, 5 Temmuz 1954 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Türk güreşçisidir. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceleri vardır. Milli Takım antrenörlüğü yapmıştır.

İlk şampiyonluğunu güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile yakaladı. Ardından Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, ilerleyen zamanda sporu bıraktı.

Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yapan Reşit Karabacak, Kovid-19 hastalığına yakalanmıştı ve kalp krizi geçirdi. Usta sporcu 19 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tabloCNN Türk spikeri Göksu Öngören Özgür, İstanbul'daki HES uygulamasındaki kırmızı alanları yorumladı. Dikkat çeken ilçeleri açıklayan Özgür, İstanbul'da yeşil alanın olduğu bölgelerde yaşamın olmadığını her yerin kıpkırmızı olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yusufeli'nde feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Son dakika... Yusufeli'nde feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet