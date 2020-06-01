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01.06.2020 - 01:17 | | AA

Resmen yayımlandı! Sağlık personeli için 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Sağlık personeline sağlanan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanma imkanı 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Resmen yayımlandı! Sağlık personeli için 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan eğitim ve dinlenme tesisleri hariç, misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyen sağlık personeli ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenlere 31 Mayıs'a kadar sağlanan tesislerden ücretsiz yararlanma imkanı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

İstanbul'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması kaldırıldıİstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 15 ilde 2 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ve şehitler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
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