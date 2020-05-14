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14.05.2020 - 01:43 | | İHA

Resmi Gazete'de yayımlandı: Otobüs bilet fiyatı belli oldu

Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendiği tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Otobüs bilet fiyatı belli oldu

Ulaştırma Bakanlığı, yolcu otobüsü bileti tavan fiyatlarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanacak.

Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

 

Corona virüsle mücadelede son 24 saatTürkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, toplam can kaybı 3 bin 952 oldu, 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715'e ulaştı.
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