Restoran, kafeler, pastane ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu

estoran, kafeler, pastane ve kıraathaneler ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıkladı. Açıklanan kararların ardından vatandaşlar Restoran, kafeler, pastane ve kıraathaneler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Restoran, kafeler, pastane ve kıraathaneler'in açılacağı tarihler...

RESTORAN, KAFELER, PASTANE VE KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek."