MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Restoranda yemek yerken tüfekli saldırıya uğradı
ABONE OL
24.10.2020 - 02:52 | | DHA

Restoranda yemek yerken tüfekli saldırıya uğradı

Adana'da, bir restoranda yemek yiyen Mehmet K., tartıştığı iki kişinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu bacağından vurularak yaralandı. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, diğeri ise gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı.

Restoranda yemek yerken tüfekli saldırıya uğradı

Olay, saat 00.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen Mehmet K., iddiaya göre mekanda Taylan İ. ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan Taylan İ. ve yanındaki kişi, bir süre sonra pompalı tüfeklerle yeniden restorana geldi.

Restoranda yemek yerken tüfekli saldırıya uğradı

Şüpheliler, daha önce tartıştıkları Mehmet K.'ya ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan Mehmet K., restorandaki vatandaşlarca yakındaki Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelilerden Taylan İ., polis tarafından yakalandı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları silahları ise mekanın yakınında buldu. Olay yerinin birkaç yüz metre uzağındaki çalılık alana kaçtığı öne sürülen diğer şüpheliyi yakalamak için gecenin karanlığında fenerlerle arama yapan ekipler, şüphelinin izine rastlamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Restoranda yemek yerken tüfekli saldırıya uğradı

 

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Restoranda yemek yerken tüfekli saldırıya uğradı

Restoranda yemek yerken tüfekli saldırıya uğradı

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sıradaki Haber