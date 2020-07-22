Ridaniye Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Ridaniye muharebesi Osmanlı devleti ve Memlük sultanlığı ile yapılan bir muharebedir. MIısır'ın Ridaniye şehrinde gerçekleşen bu savaş Osmanlı'nın Afrika seferlerinden ilkidir.



Ridaniye Savaşı Kısaca Özet



Yavuz Sultan Selim Osmanlı topraklarını genişletmek için sefere çıkmaya karar verdi. Memlük Sultanlığı toprakları olan Suriye ve Mısır'ı feth etmek için harekete geçti. Kısa sürede ilerleyişini sürdüren Osmanlı ordusu Suriye'nin bazı bölgelerini ele geçirerek ilerlemeye devam etti. Yavuz Sultan Selim Memlük Sultan'ı Kansu Gavri'ye seferden önce bir mektup göndermişti. Kansu Gavri ise Yavuz Sultan Selim'in göndermiş olduğu bu mektuba aldırış etmedi. Durumun ciddiyetinin farkına varan Kansu Gavri ise Safevi devletine yani Şah İsmail'e mektup yazdı. Mektubunda Osmanlı'ya karşı birlik olmaya çağırdı.



Kansu Gavri Osmanlı ilerleyişini durdurmak maksadıyla ordularını Halep'e doğru çekti. Bunun üzerine ise 60 binlik ordusu ile Yavuz Sultan Selim gemi destekli ordusu ile Suriye sınırına dayandı. Memlüklere doğru ilerleyen Yavuz Sultan Selim kararlı bir şekilde Suriye'yi kısa sürede feth etti.



Osmanlı ve Memlük Sultanlığı arasında oldukça çetin geçen bir muharebe gerçekleşmişti. Kansu Gavri'de bu muharebede öldürülmüştü. Kansu Gavri'den sonra Memlük Sultanlığı'na Tomanbay getirilmişti. Yavuz Sultan Selim ilerleyişini sürdürmek istiyordu. Yeni memlük Sultan'ına bir mektup gönderdi. Mektubunda ise kendisine bağlılığını bildirmesi ve Kansu Gavri'nin bazı yanlışlardan dolayı Safevi yerine Memlük'e ilerlediğini bildiren Yavuz Sultan Selim, kendisine vergi vermesi ve bu fetvayı Memlük'de okutulmasını istedi. Tomanbay bunu kesin bir şekilde reddederek gelen Osmanlı elçisini infaz etti. Bu infaz ise bir cevap niteliğinde idi. İlerleyişini sürdüren Yavuz Sultan Selim orduları ile birlikte Sina çölüne geldi.



Sina çölü geçilmesi oldukça zor bir çöldü. Tarihte bu çölden geçmeye çalışan pek çok imparatorluk susuzluk ve zorlu hava koşulları nedeni ile ölmüştü. Sina çölüne 1. Selim'in seferi sırasında yağmur yağmıştı. Böylece Sina çölü artık geçilebilir bir çöl olmuştu. Ridaniye'de mevzilenen Memlük ordusu Osmanlı'yı bu şehirden geçirmemek için harekete geçti. Osmanlı ordusu gelene kadar pek çok hazırlık yapılmıştı. 50 binlik ordu 1. Selim'in ordusunu beklemeye başladı.



El Mukaddem dağından Osmanlı ordusu Memlük ordusuna çıkarma yaptı. Ardından Memlük ordusu artık kıskaca alınmıştı. Osmanlı ordusu topları mevzileri Memlük ordusunun toplarının mevzilerinden çok daha iyiydi. Sabah saatlerinde muharebe başladı ve Osmanlı ordusu Ridaniye şehrini top atışına tuttu. Karşılıklı top atışları devam ederken El Mukaddem dağından Memlük ordusunu çevreleyen Osmanlı ordusu kısa sürede şehri kuşattı. Bu şekilde Osmanlı Ridaniye savaşını kazanmış oldu.



Ridaniye Savaşı Tarihi



Ridaniye savaşı 22 Ocak 1517'de gerçekleşmiştir.



Ridaniye Savaşı Sonuçları



- Mısır'ın feth süreci başlamıştır.

- Memlük sultanlığı yıkıldı.

- Halifelik Osmanlılara geçti.

- Baharat yolu Osmanlı hakimiyetine girdi.



Ridaniye Savaşı Önemi



Yavuz Sultan Selim'in kazandığı en önemli seferlerden biridir. Memlük devleti toprakları tamamen Osmanlı devletine geçmiştir.



Ridaniye Savaşı Nedenleri



- Memlük ve Osmanlı imparatorluğunun İslam dünyasında lider olmak istemesi

- Memlük Sultanlığı'nın Şah İsmail ile ittifakı