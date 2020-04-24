Ritüel Nedir? Ritüel Olmak Ve Ritüel Yapmak Kısaca Ne Anlama Gelir?

Ritüel kelimesi insanlık tarihinin en eski zamanlarına dayanan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Bu kelime birçok töreni ya da kutlamayı kapsamaktadır. Özellikle dinsel açıdan ele alınan belli başlı bazı alışkanlıklar olarak dile getirilebilir.

Ritüel Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Ritüel kelimesi toplum içerisinde dinsel törenler, doğum kutlamaları ya da avcılık ile uğraşan kişiler için av ritüelleri şeklinde ele alınmaktadır. Yapılan törenlerde ya da kutlamalarda belli dualar okunur veya sözler söylenir. Dünya çapında belli kesim tarafından benimsenmiş olan pek çok farklı ritüel bulunmaktadır.

Ritüel yapmak belli bir konu üzerinden topluca kutlama gerçekleştirmek olarak dile getirilebilir. Bu kutlamalar farklı dualar ya da sözler ile gerçekleşmektedir. Diğer bir tabirle insanların kutsal tabir ettikleri davranışlar bütünü olarak da dile getirmek mümkün. İnsanlar el ele aldıkları ritüeller ile beraber bolluk, uzun ömür, sağlık ve bereket geleceğine inanır.