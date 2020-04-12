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12.04.2020 - 12:06 | | AA

Rize'de 3 ilçe ve 2 belde için koruyucu izolasyon kararı!

Rize'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında henüz vaka tespit edilmeyen yerleşim yerlerinden Hemşin, Çamlıhemşin, İkizdere ilçeleri ile Tunca ve Büyükköy beldelerinde koruyucu izolasyon uygulanacağı bildirildi.

Rize'de 3 ilçe ve 2 belde için koruyucu izolasyon kararı!

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Pandemi Kurulunun,  hastalığın yayılmasını önleme adına önemli kararlar aldığı belirtildi.

İl Pandemi Kurulunca corona virüs salgınına maruz kalmadığı  değerlendirilen Hemşin, Çamlıhemşin, İkizdere ilçeleri ile Tunca ve Büyükköy  beldeleri ve buralara bağlı mahalle ve köylere özgün sınırlamalar getirilmesinin  bulaşıcı hastalık riskini azaltma noktasında avantajlar sağlayacağı ifade edilen  açıklamada, koruyucu izolasyon uygulamasında salgının henüz yayılmadığı yerleri  korumanın amaçlandığı, bu şekilde virüsün yayılma hızında bir baskılanma  yaratarak kontrol sağlanmaya çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün koruyucu izolasyon yapılacak  yerlerdeki prosedürü işleteceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalıdır.  Muhtarlarımız, mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı,  öksürük gibi bulguları olanların adreslerini İl Sağlık Müdürlüğüne bildirecektir.  Sağlık personeli tarafından bildirilen adreslere gidilerek vatandaşlarımızın  kontrolleri yapılacaktır. Kontroller hastalarımızın mahremiyeti dikkate alınarak  evleri müsait ise evlerinin önünde, müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır.  Kontroller sonrasında şikayetleri hafif olan vatandaşlarımız ev halkı ile  birlikte mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Lüzum görülen  vatandaşlarımızın ise sağlık kuruluşlarına intikal etmesi sağlanacaktır."

İş yerleri söz konusu yerleşim yerlerinin  dışında olan kişilerin  çıkışlarına, ilçelerde kaymakamlıklara, beldelerde ise muhtarlara bildirmeleri  kaydıyla izin verileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu kişilere kendilerinin ve  aile fertlerinin sağlık personeli tarafından kontrolleri sonrası herhangi bir  bulgu olmaması halinde gerekli izinlerin verileceği, isimlerinin giriş çıkış  noktalarına bildirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kendisi veya aile fertlerinde hastalık bulgusu olan  kişilerin mutlak suretle izole edileceği belirtilerek, hiçbir şikayeti olmayan  vatandaşların yaşadıkları evlerden bir kişini, temel ihtiyaçların karşılanması  için tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydıyla yerleşim yeri sınırları  içinde dışarı çıkabileceğine işaret edildi.

Söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet etmekle birlikte hastalık  bulgusu olmayan ailelerin zaruri ihtiyaçlarını öncelikle ilçe veya belde  sınırlarında karşılamaları, karşılayamıyorlarsa aileden 1 kişinin haftada en  fazla 1 kez, kendileri ve aile fertlerinin sağlık personeli tarafından  kontrolleri sonrası herhangi bir bulgu olmaması durumunda  gerekli izinler  verildikten sonra giriş ve çıkışlarının sağlanacağı kaydedilen açıklamada, söz  konusu yerleşim yerleri ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve  kuruluşların çalışanları ile insani ihtiyaçları (ekmek fırını ,ilaç gibi) getiren  kişi veya kurumların kontrollü bir şekilde girişinin sağlanacağı, ihtiyaçların  büyük oranda 155,156 ve 112 telefonları aranarak Vefa Sosyal Destek elemanlarınca  karşılanacağı bildirildi.

GİRESUN'DA DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Corona virüs tedbirleri kapsamında Giresun’un Alucra ilçesinde bir köy karantina altına alındı.

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alucra Günügüzel köyünde tespit edilen Covid-19 nedeniyle köy karantinaya alınmıştır. Pazar günü itibariyle Alucra Belediyesi olarak köyün girişleri çıkışları bütün evler dezenfekte edilecektir. Emeği geçen belediye personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

"Ambulans şoförüyüm" dedi, oto tamircisi çıktıADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 789 TL ceza kesildi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün de oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.
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