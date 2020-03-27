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27.03.2020 - 15:17 | | AA

Rize'de bir belde ile 4 köy karantina altına alındı!

Rize'de yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.

Rize'de bir belde ile 4 köy karantina altına alındı!

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, corona virüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel corona virüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

 Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 "Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir."

 Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

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