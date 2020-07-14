Rize'de inanılmaz anlar! Bir anda bağırmaya başladı

Görüntüleri kayda alan ve böyle afet görmediğini anlatan Nezahat Bostancı, "Felaketti. Ben suyu görünce çekime başladım. Baktım ki üsten aşağı doğru kıyamet kopuyor. Eşim de dışarıdaydı, ‘Mehmet içeri gel’ diye bağırdım. Kütükler falan gelmeye başladı. Eşimi birden göremedim; kütükler eşimi aldı, götürdü, diye düşündüm. Bağırmaya başladım, koştum diğer tarafa bir baktım orada duruyor. Çok korktuk, oğlumu da camdan yukarı aldım. Gece çok felaketti, ‘Sizi kurtaracağız’ dediler ama yollar kapalıydı. Sabaha kadar oturduk'' dedi.

‘62 YAŞINDAYIM, BÖYLE YAĞMUR GÖRMEDİM’

Sel meydana geldiğinde dışarıda olduğunu söyleyen Mehmet Bostancı da şunları kaydetti:

''Hanımımla beraber çay topluyorduk. O sırada hanıma, ‘Ben suya bakayım, bulanıklaşmaya başladı. Sen de çay toplamaya devam et’ dedim. Yukarı çıktım ve ırmağın yönünün değiştiğini gördüm. Yukarıdan bir heyelan geldi ve komşunun çay bahçesine gitti. Daha sonra aşağı doğru indim ve su hep yoldan aşağı geliyordu. Yol artık taşımaz hale geldi. Hanım bana ‘İçeri gel’ diye bağırdı. Yukarıdan bir ağaç alabora şeklinde gelmeye başladı ve evin köşesine vurdu. Ben kendimi hemen merdivenin altına attım, bu sırada birkaç tane ağaç parçası geldi. Hanım da o sırada video çekiyormuş, bağırmaya başladı; ‘Baban gitti, sele karıştı’ diye. Ben de mezarlığın yanına gittim. Heyecandan hiçbir şey diyemedim, kanım dondu. Rahmetli babamın mezarının yanına gittim, dua ettim. Beni pencereden görünce hepsi sevindi. Büyük bir korku yaşadık, 'Sabaha kadar yağarsa ne yapacağız' dedik. Küçük bir ırmak vardı ama yukarıdan aşağı heyelan gelince ırmağın yönü değişti. 62 yaşındayım, böyle yağmur görmedim.”

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD’dan yapılan açıklamada Rize il genelinde meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve heyelanlara ilişkin son bilgilere yer verildi. Bölgede AFAD koordinasyonundaki müdahale ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde 1 vatandaşımız ve Madenli beldesinde 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 12 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve AFAD Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Güllüoğlu, çalışmaları yerinde sevk ve idare etmek üzere dün gece bölgeye ulaşmıştır. Bölgede AFAD, Jandarma, UMKE, Emniyet, Türk Kızılay, DSİ, KGM, Belediye ve STK’lardan görevlendirilen toplamda 55 personel ve 12 araç çalışmalarda görev almaktadır. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde 9, Sarısu köyünde 42, Madenli beldesinde 24 ve Ağıran Şelalesi oteller mevkiinde 5 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerden kurtarılmıştır. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 12 köy yolunun açılması için eskavatör, yükleyici, greyder, eskavatör, kanal kazıcı ve kamyonlar ile çalışmalar devam etmektedir. Bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı’ndan helikopter görevlendirilmesi yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.