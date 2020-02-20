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20.02.2020 - 09:24 |

Rize'de koronavirüs paniğine neden olan hastayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın, koronavirüs değil mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.

Rize'de koronavirüs paniğine neden olan hastayla ilgili açıklama

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.

Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." bilgisini verdi.

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