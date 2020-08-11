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11.08.2020 - 18:20 | | DHA

Roma Dönemi'nden kalma tarihi köprüyü bu hale getirdiler!

Denizli'nin Çal ilçesinde, Büyük Menderes Nehri üzerindeki Roma Dönemi'nde ait Asar Köprüsü, defineciler tarafından tahrip edildi.

Roma Dönemi'nden kalma tarihi köprüyü bu hale getirdiler!

Roma Dönemi'nde yapılan ve tarihi antik kentler olan Apamea, Eumenia, Peltea, Lounda, Mossyna, Hierapolis ve Laodikya ticaret yolları üzerindeki geçişi sağlayan köprülerden birisi olarak kullanılan 55 metre uzunluğunda, 3 metre 40 santimetre genişliğindeki 2 kemerli antik köprü, definecilerin akınına uğradı. Dayılar Mahallesindeki köprüde altın ve tarihi eser arayan defineciler, tarihi köprüye zarar veriyor. Köprünün çeşitli noktalarında definecilerin altın ya da tarihi eser bulmak için açtığı oyuklar çukurlar bulunuyor. Geçmişten gelen bir rivayete göre; "Bu köprüyü yapan bir hatun, ya sağındadır ya solunda bir teneke altın" sözüne inan defineciler, köprüyü kullanılmaz hale getirdi.

Roma Döneminden kalma tarihi köprüyü bu hale getirdiler



Dayılar Mahallesinde yaşayan Kerim Ekiz, tarihi köprünün defineciler yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtip, "Bu köprü 6 mahalleyi bağlıyor, bu acımasızlıktır. Burada altın olur mu, bu kadar düşüncesiz davranılmaz. Buraya kötülük yaptılar" dedi.

Dayılar Mahallesi Muhtarı Eyüp Konar, definecilere tepki gösterdi. Definecilerden köprüde altın aramaması isteyen Konar, "Tarihi köprümüz yıllardır restore edilmeyince ve geliş gidiş kapanınca defineciler yağmalamaya başladı. Yol kapalı olduğu için altın çıkacağını sanıp, bilgisiz insanlar köprümüzü talan etmeye başladı. Tek isteğimiz köprümüzün bir an önce restore edilmesidir, korunmasıdır. Yıkılırsa burayı restore etmek çok zor olur. Yetkililerden bir an önce yıllara dayanan köprünün restore edilmesini istiyoruz. Köprünün ayakta kalmasını istiyoruz. Buradan definecilere sesleniyorum; bu köprüde altın yoktur. Olsaydı burası koruma altına alınırdı. Burayı talan etmeyin, kazmayın. Köprümüze zarar vermeyin diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprünün restore edilmesi için ihale açılacağı öğrenildi.

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