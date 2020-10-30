30.10.2020 - 13:45 | | DHA
Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler ele geçirildi!
Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 11 parça tarihi eser ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğ ekipleri, Kemerdamları Mahallesi'nde yaşayan Nurettin S.'nin (61) evinde arama yaptı. Aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bakır sikke, üzerinde yılan figürü bulunan 2 mermer taş, 4 sütun ayağı, 1 sütun olmak üzere 11 parça tarihi eser ele geçirdi.
Şüpheli Nurettin S. hakkında 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Taksim Camisi ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.