Romantik - duygusal - pozitif Yeni yÄ±l mesajlarÄ± 2021 seÃ§enekleri

2021'in ilk gÃ¼nÃ¼nde ve saatlerinde yoÄŸun ilgi gÃ¶ren yeni yÄ±l mesajlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam ediyor. YÄ±lbaÅŸÄ± mesajlarÄ± aramasÄ± hÄ±z kesmiyor. GÃ¼zel cÃ¼mlelerle ve iyi dileklerle yeni yÄ±la baÅŸlamak isteyenler, pozitif enerjisini sevdikleriyle de paylaÅŸÄ±yor. Birbirinden gÃ¼zel yeni yÄ±l mesajlarÄ±nÄ± haberimizde sÄ±raladÄ±k. Hem resimli, hem komik, anlamlÄ± iÃ§erikler ilginizi Ã§ekecek. Ä°ÅŸte Yeni yÄ±l mesajlarÄ± 2021...

YENÄ° YIL MESAJLARI

GeleceÄŸi oluÅŸturacak her yeni gÃ¼nÃ¼n bir Ã¶nceki gÃ¼nden daha gÃ¼zel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileÄŸiyle. Mutlu YÄ±llar!

2021 yÄ±lÄ±nda da hiÃ§ Ã¼mitsiz kalmaman ve hayallerine kavuÅŸman dileÄŸimle. Ä°yi ve saÄŸlÄ±klÄ± seneler!

Allahâ€™Ä±m sen bize huzur iÃ§inde geÃ§irebileceÄŸimiz bir yÄ±l nasip et. Mutlu yÄ±llarâ€¦

2021 yÄ±lÄ±nÄ±n tÃ¼m Ä°slam Alemine hayÄ±rlar getirmesini dilerim. Yeni yÄ±lÄ±nÄ±z kutlu olsunâ€¦

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Yeni yÄ±lda tÃ¼m dargÄ±nlÄ±klarÄ±n bitmesi ve barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸanmasÄ± dileÄŸimle.

KardeÅŸliÄŸin doÄŸduÄŸu, sevgilerin birleÅŸtiÄŸi, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yÄ±llara!

DÃ¼ÅŸsÃ¼z bÃ¼yÃ¼k ÅŸeyler yapÄ±lamaz. 2021 yÄ±lÄ±nda tÃ¼m dÃ¼ÅŸlerinizin gerÃ§ekleÅŸmesi dileÄŸiyle.

2021 yÄ±lÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k, mutluluk, baÅŸarÄ± ve bol kazanÃ§ getirmesi dilekleriyle. Mutlu yÄ±llarâ€¦

2021 yÄ±lÄ±nda neÅŸeniz, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, mutluluÄŸunuz ve huzurunuz eksik olmasÄ±n. SalgÄ±nlarÄ±n sona erdiÄŸi, Pandemisiz nice gÃ¼zel yÄ±llara

GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± gibi rengarenk, gÃ¼neÅŸ gibi parlak ve gÃ¼ller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yÄ±l dileÄŸiyleâ€¦ SÃ¶z ola kese savaÅŸÄ±, SÃ¶z ola kestire baÅŸÄ±

En bÃ¼yÃ¼k zaman hÄ±rsÄ±zÄ±, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararsÄ±zlÄ±ktÄ±r. 2021 yÄ±lÄ± tÃ¼m kararlarÄ±mÄ±zÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi ve mutluluÄŸu getirmesi dileÄŸiyle, nice mutlu yarÄ±nlara..

Yeni yÄ±l bizlere kutlu olsun.. Yeni yÄ±l sizlere de kutlu olsun.. SaÄŸlÄ±k, baÅŸarÄ± ve mutluluk dolu olsun..

HayatÄ±n bÃ¼tÃ¼n gÃ¼zellikleri gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±ltÄ± kadar gÃ¼zel, temiz, iÃ§ten ve parlak olsun. 2021 YÄ±lÄ± Sana ve Ailene Mutluluklar Getirsin.

GeleceÄŸinizi oluÅŸturacak her yeni gÃ¼n bir Ã¶nceki gÃ¼nden daha gÃ¼zel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek ÅŸekilde olsun! Ä°yi Seneler!

Yine yeni bir yÄ±l var kapÄ±mÄ±zda. 2021 yÄ±lÄ±na gireceÄŸimiz ÅŸu gÃ¼nlerde istediÄŸiniz her ÅŸeyin gerÃ§ekleÅŸmesi dileÄŸiyle. Mutlu yÄ±llarâ€¦

Sevgi bÃ¼tÃ¼n kapÄ±larÄ± aÃ§ar .. Yeni yÄ±lda sevgi dolu gÃ¼nler dilerim.. Mutlu yÄ±llar.

Yeni yÄ±lda tÃ¼m dargÄ±nlÄ±klarÄ±n bitmesi ve barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸanmasÄ± dileÄŸimleâ€¦ Mutlu yÄ±llar...

Yeni bir yÄ±lda yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler, gÃ¶nlÃ¼nden sevgiler eksik olmasÄ±n mutlu yÄ±llar.

Ã‡ok kazanÃ§lÄ±, keyifli, sevgi dolu, baÅŸarÄ±lÄ± bir yÄ±l olmasÄ± dileÄŸiyle.

Yeni yÄ±l da umutlarÄ±n gerÃ§ek, gerÃ§eklerin mutluluklarÄ±n daim olsun! Ä°yi YÄ±llar...

Yeni yÄ±lÄ±n saÄŸlÄ±k mutluluk ve baÅŸarÄ± dolu geÃ§mesini dilerim. Her gÃ¼nÃ¼n bir diÄŸerinden daha keyifli geÃ§sin. Yeni yÄ±lÄ±n kutlu olsun.