Romantik tatilin adresleri

Kışın en güzel manzaralarıyla buluşmak isteyenleri zirveye davet eden Jolly, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, Sarıkamış’taki lüks ve butik dağ otellerinde ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Şehrin yorucu temposundan uzaklaşıp doğayla buluşmayı arzulayanları ise Sapanca ve Yalova’nın huzur veren atmosferindeki göl, orman manzaralı konforlu otellerde, 1 gece ücretsiz konaklama seçeneği bulunan bir tatil seçeneği bekliyor.

Kış güneşinde tatil düşünenler için Antalya ve Marmaris’i öneren Jolly, Alaçatı, Kaş gibi birçok tatil bölgesinde ön ödemesiz rezervasyon ayrıcalığı sunan butik konseptli otellerin de tercih edilebileceğini belirtiyor. Bu özel günde yeni yerler keşfetmek isteyenlere ise Jolly, beyaz atlar diyarı Kapadokya’yı, tarihi sokaklarıyla ünlü Mardin’i, karın en çok yakıştığı şehir Kars’ı ve Karadeniz yaylarını öneriyor.

İndirimleri kaçırmayın

Setur’un önerilerine göre ise çiftler, yeşille mavinin binbir tonunun yer aldığı, huzurun adresleri Sapanca ve Ağva’da tatil yapabilirler. Hem kayak tutkunları hem de kışın güzelliğini doyasıya yaşamak isteyenler ise Kartepe ya da Uludağ’daki kayak merkezlerini tercih edebilirler. Yenilenmek isteyenler çeşitli kür ve SPA seçeneklerinin en iyilerini bulabilecekleri Afyonkarahisar ya da Yalova’da termal bir tatil planlayabilir, günümüze kadar tarihi dokusunu koruyan Ürgüp’te ise kültür turizmiyle birlikte doğa harikası peri bacaları, yeraltı şehirlerini görebilir, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerine ev sahipliği yapan medeniyetlerin izlerini sürebilirler.

Setur’un önerdiği Abant, Belek, Erzurum, Çeşme, Dalyan, Kartalkaya ve Kemer gibi birçok farklı il ve ilçedeki otellerde yüzde 30’a varan indirimli tatil olanakları, misafirleri bekliyor.