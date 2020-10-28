28.10.2020 - 17:09 | | DHA
Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu', saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botu ile boğazdan geçiş sırasında güvenlik gerekçesiyle savaş gemisine eşlik edildi.
Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.