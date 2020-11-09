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09.11.2020 - 20:39 | | DHA

RTÜK, internetten lisanssız yayın yapan radyolara 72 saat süre verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye'de internet üzerinden lisanssız yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirterek, başvuruda bulunmayanlarla ilgili erişim engelleme süreci başlatılacağını ifade etti.

RTÜK, internetten lisanssız yayın yapan radyolara 72 saat süre verdi

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan 'Deezer' ve 'Tidal' platformlarına, kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi. Bununla birlikte, 'http://enbursa.com', 'http://serikajanstv.com', 'http://kent19.tv', 'http://radiokent.net' sitelerine de lisans müracaatı için aynı süre verildi. Başvuruda bulunmayanlarla alakalı erişim engelleme süreci başlatılacaktır" dedi.

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