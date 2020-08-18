RTÃœK'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ±ndaÂ "RTÃœK'ten SÃ¶zcÃ¼'ye engel", "RTÃœK SÃ¶zcÃ¼'den neden Ã§ekiniyor" ve benzeriÂ baÅŸlÄ±klarla haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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SÃ¶z konusu haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada,ÂRTÃœK'Ã¼n, Ã¼lkedeki bÃ¼tÃ¼n radyo ve televizyonlar ile internet Ã¼zerinden yayÄ±n yapanÂmecralara rehber olan, yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen ve denetleyen Ã¶zerk bir ÃœstÂKurul niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izildi.

AÃ§Ä±klamada, "RTÃœK, medyaya baskÄ± yapmaz, dÃ¼zenlediÄŸi ve denetlediÄŸiÂmecralardan Ã§ekinmez bilakis her tÃ¼rlÃ¼ iletiÅŸime aÃ§Ä±k halde yayÄ±ncÄ±lara destekÂolur, yol gÃ¶sterir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

"YASAL YÃœKÃœMLÃœLÃœKLERÄ°N YERÄ°NE GETÄ°RÄ°LMESÄ° HALÄ°NDE DOSYA YENÄ°DEN DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK"

Anayasal bir kurum olan Ãœst Kurul'un, millet iradesiyle Meclis'tenÂÃ§Ä±karÄ±lan 6112 sayÄ±lÄ± Kanun Ã§erÃ§evesinde faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilenÂaÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Haberlerde geÃ§en bahse konu televizyona iliÅŸkin RTÃœK Ä°zin veÂTahsisler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonucunda mevzuata aykÄ±rÄ±Âdurumlar tespit edilmiÅŸtir. Eksikliklere iliÅŸkin dosya, gerekli idariÂdÃ¼zenlemelerin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in bu hafta yapÄ±lacak olan Ãœst Kurul gÃ¼ndemineÂalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Televizyonun kurulumuna iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemlerdeki tÃ¼m eksikliklerinÂtamamlanmasÄ±, yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerin yerine getirilmesi halindeyse dosya yenidenÂRTÃœK tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±nabilecektir. Hukuksal gereklilikleri yerineÂgetirmeyerek istedikleri sonucu alamayanlarÄ±n haksÄ±zca RTÃœK yÃ¶netimini hedefÂalmasÄ± asla kabul edilemez. Kendi eksiklerine bakmadan karÅŸÄ±sÄ±ndakini kabahatliÂilan eden, hatta 'baskÄ±cÄ±' suÃ§lamasÄ±yla yaftalayan eski alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeÂyeri yoktur."

DiyaloÄŸa aÃ§Ä±k ve her uygulamasÄ± ÅŸeffaf olan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n icraatlarÄ±nÄ±n,ÂbÃ¶ylesi yanlÄ±ÅŸ bilgi ve maksatlÄ± haberlerle karalanmasÄ±nÄ±n, mesai mefhumuÂgÃ¶zetmeden Ã§alÄ±ÅŸan Kurul yÃ¶netimine bÃ¼yÃ¼k haksÄ±zlÄ±k olduÄŸuna iÅŸaret edilenÂaÃ§Ä±klamada, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulunuldu:

"Bizim yÃ¶netimimiz, her daim aÃ§Ä±k olan iletiÅŸim kanallarÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼mÂodaklÄ± Ã§alÄ±ÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ benimsemiÅŸtir, dolayÄ±sÄ±yla hiÃ§bir kiÅŸi ya da kurumaÂbaskÄ± uygulanmaz. AyrÄ±ca, kurumun iÅŸ ve iÅŸlemleri hakkÄ±nda Ãœst Kurul'daÂkonuÅŸulmasÄ± gereken konularÄ±n, bazÄ± Ã¼yelerimizce basÄ±n-yayÄ±n organlarÄ±nda dileÂgetirilmesi alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼zide kurumumuzun itibarÄ±nÄ± zedelemektedir."