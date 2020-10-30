MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri RTÜK'ten, deprem yayınlarına ilişkin açıklama
ABONE OL
30.10.2020 - 19:34 | | AA

RTÜK'ten, deprem yayınlarına ilişkin açıklama

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), İzmir'de meydana gelen deprem sonrasındaki gelişmelere ilişkin haberlerin radyo ve televizyonlarda veriliş şekilleri konusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

RTÜK'ten, deprem yayınlarına ilişkin açıklama

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de medyana gelen depreme ilişkin haberlerde "sorumlu habercilik ilkesi" hatırlatıldı.

"İzmir'de meydana gelen deprem, aziz milletimiz derinden etkilemiştir. Başta İzmirliler olmak üzere, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgedeki gelişmelere ilişkin haberlerin radyo ve televizyonlarda veriliş şekilleri konusunda yayıncılardan azami hassasiyet beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yayıncılarımızın bir depremzede hassasiyetiyle davranmalarını ve sorumlu habercilik ilkesini göz ardı etmemelerini önemle rica ediyoruz. Güçlü devletimiz ilgili tüm organlarıyla yaraları sarmak için seferberdir." ifadesine yer verildi.

Anlık gelişmelerin, olumsuz etki edebilecek bir tutumla değil, panik havasından uzak ve vatandaşlara güven veren bir üslupla aktarılmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayınlarda halkımızın doğru bilgilendirilmesi için resmi açıklamalara özenle yer verilmesinin ve özellikle sosyal medyaya dayanan teyit edilmemiş bilgilerin kullanılmaması gerektiğinin altını ısrarla çiziyoruz."

Denizde girdap oluştuİzmir'de meydana gelen depremin ardından oluşan girdap vatandaşların kamerasına yansıdı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de çadır kurulacak yerler! Vali Köşger açıkladı

İzmir'de çadır kurulacak yerler! Vali Köşger açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

İzmir'de deprem sonrası araç girişine kısıtlama

İzmir'de deprem sonrası araç girişine kısıtlama

Sıradaki Haber