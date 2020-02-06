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06.02.2020 - 16:31 | | DHA

RTÜK'ten Fatih Portakal'ın sözleri için karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), 6 kanala para cezası uygulandı.

RTÜK'ten Fatih Portakal'ın sözleri için karar

Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak tarihinde ekrana yansıtılan haberler sırasında sunucu Fatih Portakal'ın, 'Türkiye'yi sömürgeci' ilan eden sözleri RTÜK'de görüşülerek cezalandırıldı. Üst Kurul, Portakal'ın 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan, 'tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır' hükmünü ihlal ettiğini tespit ederek kanala ağır idari para cezası uyguladı. 

DEPREM YAYINLARI İNCELENDİ

RTÜK ayrıca, izleme uzmanlarının deprem yayınlarına ilişkin raporlarını da ele aldı. Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte yayın yaptığı gerekçesiyle de 5 kanala para cezası uygulandı.

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