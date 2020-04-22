Ruhban Okulu onarılacak

Trabzon Sürmene’deki Ruhban Okulu orjinaline sadık kalınarak yapılacak restorasyonun ardından turizme kazandırılacak. Milliyet’in ulaştığı belgelere göre, Trabzon Sürmene Dirlik (Cida) köyünde bulunan Ruhban Okulu burada yaşayan Rum teba tarafından yaptırıldı. Sonraki dönemlerde ilkokul ve lojman olarak kullanıldı. Ancak uzun süredir kullanılmayıp atıl ve metruk halde bırakılarak kaderine terk edildi. Ayrıca aynı köyde sonradan camiye dönüştürülen kilisenin de benzer şekilde harap durumda olduğu kayıtlara geçti.



TBMM’ye başvurdu



TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran bir vatandaş, Trabzon Sürmene’de bulunan eski Ruhban Okulu ve köy kilisesinin kötü durumda olduğunu, onarılıp tekrar kullanıma açılmasını talep etti. Komisyon, başvuruyu işleme alarak durumu Trabzon Valiliği’ne iletti. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü

ve Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu durum tespiti için harekete geçirildi.



Trabzon Müze Müdürlüğü bir uzman ekip görevlendirerek yapılara ilişkin rapor hazırlanması talimatı verdi. 7 Şubat 2020 tarihli uzman raporunda, Dirlik Köyü’ndeki mülkiyeti maliye hazinesine ait olan dikdörtgen şeklindeki iki katlı okul binasının atıl ve metruk durumda olduğu, dış duvarlarının genel durumunun iyi olmakla birlikte yer yer aşınmaların görüldüğü, çatı kiremitlerinin kırık, çatı oluklarının parçalanmış olması sebebiyle duvarlarının su çektiği, odalara su dolduğu belirtildi. Raporda, aynı köydeki 1992’de koruma altına alınan kiliseye ilişkin de değerlendirme yapıldı. Kilise binasının beden duvarları, taşıyıcı sütun ve kemerleri, üst örtü sistemi ve pencere açıklıklarının genel durumunun iyi olduğu ancak kubbe üst örtüsünün yıkıldığı kaydedildi. Raporda, Ruhban Okulu ve kilise için “Dirlik Köyü okul ve kilise binalarının .... tahribatlara zaman içerisinde maruz kalmaya devam edeceği de düşünüldüğünde, tahribatın büyüyeceği kuvvetle muhtemeldir” denilerek hızla restorasyon tavsiye edildi.



‘Turizme kazandırılsın’



Trabzon Müze Müdürlüğü yazısında, tescilli ve tarihi öneme haiz bu iki yapının tahrip olmasını engelleyici tedbirlerin ivedilikle alınarak restorasyon yapılmasını önerdi. Okul ve kilisenin fonksiyonel hale getirilerek il turizmine kazandırılmasını isteyen Müze Müdürlüğü, alınacak tedbir, yapılacak çalışma ve projelerde yerel idarelerin de konuya dahil edilmesinin önemli ve gerekli olduğu görüşünü dile getirdi.



Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ruhban okulu ve kilise için “Şu an boş olan okul binasının çatısının alaturka kiremit malzeme ile onarılması ve iç cephelerinin boyanması uygun bulunmuştur” kararını aldı.