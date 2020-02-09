Rus heyet Ankara’da... Türkiye ‘kararlılık mesajı’ verdi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vasilievich Vershin’in başkanlık ettiği Rus heyeti, Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile görüştü. Heyetlerde iki ülkenin savunma bakanlığından üst düzey isimler de yer aldı.



Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede Türkiye bir an önce bölgede ateşkes sağlanmasına ve rejim güçlerinin Soçi Mutabakatı’nda belirlenen sınırlara çekilmesine dönük beklentisini bir kez daha dile getirdi. Aksi halde TSK’nın bölgede gerekli adımları atacağı yönündeki kararlılık mesajı ile bölgedeki gözlem noktalarına ya da unsurlarına dönük saldırılara misliyle karşılık verileceği mesajı iletildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde İdlib’de sahadaki son durum, İdlib ateşkesi kapsamında rejimin garantörü Rusya’ya ateşkesin korunması konusundaki sorumlulukları, rejimin dizginlenmesi gerektiği konusunda hatırlatmalar yapıldı. Uzun bir aradan sonra açılan Soçi mutabakatı haritasının sınırları üzerinde istişare edildi ve sınırların korunması mesajı verildi.



Rejimin şubat sonuna kadar bu sınırların gerisine geçmesi gerektiği Rus heyete bir kez daha vurgulandı. Eğer rejim “Şubat” sonuna kadar o sınırların gerisine çekilmez ise Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak. Gözlem noktaları ise, masadaki diğer bir konu başlıydı. İdlib’de yeni bir saldırı olması halinde Türkiye’nin meşru müdafaa kapsamında en sert karşılığı vereceği anlatıldı.