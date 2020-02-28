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28.02.2020 - 16:26 | | DHA

Rus heyet, İdlib saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda

Rusya'dan gelen heyet, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda Türk heyet ile bir kez daha bir araya geldi.

Rus heyet, İdlib saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, önceki gün İdlib konusunda 3'üncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara'ya geldi. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarından oluşan heyet, Türk heyet ile ilk görüşmeyi aynı gün, ikinci görüşmeyi de dün Dışişleri Bakanlığı'nda yaptı. Rus heyet, İdlib'de dün gerçekleşen 33 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı'nda, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile yeniden bir araya geldi. Görüşme sırasında bakanlık önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

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