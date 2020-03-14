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14.03.2020 - 13:13 | | DHA

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasının ait 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

 

Boğazın bir kısmında ve Karadeniz'de oluşan sis nedeniyle güvenlik gerekçesiyle geminin geçişine izin verilmedi. Gemi Moda açıklarına demirledi. Saat 12.00 sıralarında sisin etkisini yitirmesinin ardından gemi İstanbul Boğazı'na girdi.

BU KEZ SİPERE YATMADI

Geminin boğaz geçişine  2 sahil güvenlik botu ve 1 deniz polisi yakın takipte bulundu. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin ön bölümünde bu geçişinde sipere yatan askerin olmadığı gözlendi.

Savaş gemisinin ön bölümde  bir askerin silahlı nöbet tuttuğu görülürken bazı askerlerin tek sıra şeklinde gemide beklediği görüldü.  Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

 

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