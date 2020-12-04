Rus televizyoncular izinsiz çekim yaparken yakalandı!

Bir haber takibi için Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra iki gündür kendilerinden haber alınamadığı öğrenilen ikilinin, izinsiz şekilde Hazerfan Havalimanında Baykar Savunmanın uçuş testlerinin görüntülerini görüntülemeye çalışırken şirket yetkililerinin ihbarıyla polis tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi.



Geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul İstihbarat ve TEM ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alınan ikilinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. Askeri Casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan iki gazeteci için Rus Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girdiği ve Türk Dışişleri Bakanlığı ile serbest bırakılmaları için görüştüğü öğrenildi.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen 2'si Rusya uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.



Valilikten yapılan açıklama şöyle:



"İlimizdeki İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır."



Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.