Rus turistler şubat ayında yazı yaşadı!

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Demre, kışın da turistleri ağırlamaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 20- 21 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu Demre'ye Rusya'dan gelen turistler ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti gezisinin ardından Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi'nden yat turuna çıktı. Kekova koylarında irili ufaklı 10'un üstünde yat yazın görülen deniz trafiğini aratmadı. Bazı küçük sürat motorları da bu trafiğe renk kattı.

Rus turistler yatlarla önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Üçağız ve Çayağzı Limanı'ndan gelen yatların geçişi sırasında yatlardaki turistler, birbirine el salladı. İki antik kenti yat üstünde gezen turistler, bol bol fotoğraf ve video çekti, müzik eşliğinde dans etti. Gökkaya Koyu'ndaki yüzme molasında turistler, önce deniz suyunu kontrol etti sonra da denize akrobatik atlayışlar yaptı. Denizde kulaç atıp, denizin ve güneşin tadını çıkaran turistler, soğuk su ile duş alarak, yazı aratmayan görüntüler oluşturdu. Yat turuna çıkan turistlerin tarih, deniz ve doğa turu Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi'nde sona erdi.

Turda denize giren Rus Roman Sichkarev, "Kekova her yönüyle mükemmel bir yer. Burada tarih, deniz ve doğa iç içe. Bugün tatilimin en güzel gününü yaşadım. Rusya'da hava çok soğuktu. Her yer buzla kaplı idi. Kekova'da mükemmel bir hava ile karşılaştım. Denize atladım. Yüzdüm. Deniz suyu pırıl pırıl ve bize göre çok sıcaktı. Buranın tarihinden çok etkilendim" dedi.

Rus Svetlena Shilova, "Bugün çok mutluyum. Bugün benim doğum günümdü. Sibirya'dan geldim. Tarihin ve doğanın içinde kış ortasında ve doğum günümde denizde yüzdüm. Akdeniz'in mavisi çok farklı. Bu mavi denizde yüzmek tatilimin unutulmaz bir anısı oldu. İlk kez geldiğim Türkiye ve Kekova'da büyülendim" diye konuştu.