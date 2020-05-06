‘Ruslardan başka türlü dost olur’a takipsizlik

Tatiana Ibat isimli Rus vatandaşı Gür’ün sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ibat dilekçesinde, Gür’ün Ruslar hakkında sarf ettiği sözlerin kendisinin onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini belirtti. Soruşturmasını tamamlayan savcılık kararında, hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek söylemlerin doğrudan mağdura yönelik söylenmiş olması gerektiği, somut olayda şüphelinin müştekiye yönelen bir söyleminin bulunmadığı, bu nedenle atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.