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06.05.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

‘Ruslardan başka türlü dost olur’a takipsizlik

A&G Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Adil Gür’ün Ruslar hakkında canlı yayında sarf ettiği “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Ruslardan başka türlü dost olur sadece” sözleri için savcılıktan takipsizlik kararı çıktı.

‘Ruslardan başka türlü dost olur’a takipsizlik
ELİF ALTIN İstanbul

Tatiana Ibat isimli Rus vatandaşı Gür’ün sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ibat dilekçesinde, Gür’ün Ruslar hakkında sarf ettiği sözlerin kendisinin onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini belirtti. Soruşturmasını tamamlayan savcılık kararında, hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek söylemlerin doğrudan mağdura yönelik söylenmiş olması gerektiği, somut olayda şüphelinin müştekiye yönelen bir söyleminin bulunmadığı, bu nedenle atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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