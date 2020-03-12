MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rusya'dan İdlib açıklaması: Ateşkes düzenlemesine genel olarak uyuluyor
ABONE OL
12.03.2020 - 18:23 | | AA

Rusya'dan İdlib açıklaması: Ateşkes düzenlemesine genel olarak uyuluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı İdlib'deki ateşkes kararına uyulduğunu söyledi.

Rusya'dan İdlib açıklaması: Ateşkes düzenlemesine genel olarak uyuluyor

Rusya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde haftalık basın toplantısını boş salondan video konferans yoluyla gerçekleştiren Zaharova, muhabirlerin sorusunu video kayıt yoluyla ve çağrı merkezi üzerinden telefonla alarak cevapladı.

Zaharova, Suriye’nin İdlib bölgesindeki son durumla ilgili "Son zamanlarda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde tehlikeli gerginliğin üstesinden gelindi. Bu, Rus ve Türk liderlerin 5 Mart'ta Moskova'da yaptığı toplantıda varılan anlaşma sayesinde mümkün oldu." ifadesini kullandı.

Moskova'da yapılan protokolün, 17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatına ilave olarak imzalandığına işaret eden Zaharova, "Bu anlaşma 6 Mart'tan itibaren İdlib bölgesinde temas hattında çatışmaların sona ermesini sağladı. Ateşkes düzenlemesine genel olarak uyuluyor. Bu da İdlib'de istikrarın sağlanmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, anlaşmalara uyulmasını sağlamak için Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında temasların devam ettiğine dikkati çekerek, "Bunun İdlib'de sürdürülebilir istikrarın sağlanmasına, insani durumun iyileşmesine, yerinden edilmiş kişilerin sürekli ikamet yerlerine dönmesine yardımcı olacağını umuyoruz." diye konuştu.

Sözcü Zaharova, Rusya ve Türkiye arasında 2019'da yapılan memorandum sayesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda da genel olarak durumun istikrarlı bir vaziyette olduğunu vurguladı.

    İntihar eden cinayet zanlısı iz takip köpekleri tarafından bulunduİstanbul Pendik'te dün işlenen kadın cinayetinin zanlısı ormana kaçtı. Polis ekipleri ormanı abluka altına aldı. Bölgeye helikopter ve iz takip köpekleri istendi. Yapılan arama çalışmaları 24 saat sonra sonuç verdi. İz takip köpekleri zanlıyı ormanda kendini asmış şekilde buldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama geldi: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil oldu

    Son dakika | Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama geldi: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil oldu

    Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

    Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

    Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

    Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

    Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

    Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

    Sıradaki Haber