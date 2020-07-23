Rusya’yla 4 maddelik Libya uzlaşısı

Görüşmelerin ardından, ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada dört noktada anlaşmaya varıldığı belirtilerek, bunlar şu şekilde sıralandı:

- Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi.

- Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu ve BM ile eşgüdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyalogun ilerletilmesinin sağlanması.

- Güvenli insani erişimin sağlanması ve herkese insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi.

- Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu’nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin Moskova’da yapılması.

Dışişleri kaynakları, Milliyet’e Rus heyetle görüşmeler konusunda Türkiye’nin masada karar verici pozisyonda olduğunu belirterek, “Türkiye’nin planı işledi” değerlendirmesi yaptı.