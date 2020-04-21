Rüzgar Nasıl Oluşur? Kısaca Rüzgar Oluşumu Ve Türleri

Rüzgar, yeryüzünde içerisinde bulunmuş olduğumuz havanın hareketleridir. Havanın yapısı da su gibi moleküler yapılardan oluşur. Akışkan bir yapıya sahip olan havanın moleküler yapısı suya oranla daha dağınıktır ve şeffaf bir yapıdadır. Bu sebeple havayı görmek mümkün değildir. Havanın bir hareket şekli olan rüzgarları gözle göremeyiz fakat duyu organlarımızla varlığını ve etkilerini hissedebiliriz.

Rüzgar Nedir?

Rüzgar, yüksek basınca sahip olan havanın, alçak basınca sahip olan bölgelere doğru yapmış olduğu yatay şekilde gerçekleşen hava hareketleridir. Havanın bu şekilde yer değiştirmesi olayına rüzgar denir.

Rüzgar Nasıl Oluşur?

Rüzgar oluşumunun ana sebebi sıcaklıktır. Bölgesel olarak seyreden sıcaklık farkları rüzgarın hareketlenmesine sebep olur. Sıcaklık arttıkça havanın sahip olduğu moleküler yapısında atomlar daha hızlı hareket eder ve enerji düzeyleri artar.

Soğuk havalarda ise mevcut atomların enerjisi azalacağı için hareketleri de yavaşlayacaktır. Bu sebeple havanın insanlar üzerindeki etkisi, sıcak havalar daha hafif bir his, soğuk havalar da daha fazla ağırlık hissi yaratır.

Rüzgar Türleri Nelerdir?

Rüzgarlar genel hatlarıyla 3 grupta incelenir.

1) Sürekli Rüzgarlar: Sene boyunca aynı yönde hareket eden rüzgarlardır. Yani devamlı yüksek basınçlı alanlardan devamlı alçak basınçlı alanlara doğru hareket eden rüzgarlardır. Sürekli rüzgarlar; Batı Rüzgarları, Alizeler ve Kutup Rüzgarlarıdır.

2) Mevsimlik Rüzgarlar: Birbirlerine komşu olan kara parçaları ve okyanusların sene içerisinde farklı oranlarda sıcaklık ve soğukluklarına göre oluşan basınç bölgelerinde etkisini gösterirler. Mevsimlik rüzgarlar; Yaz Musonları ve Kış Musonları olarak ikiye ayrılır.

3) Yerel Rüzgarlar: Bu rüzgarların bir kısmı, genel hava dolaşımlarının etkisi ile yerel olarak değişikliklere uğraması ile oluşmaktadır. Bazı yerel rüzgarlarda tamamen yöresel olarak gerçekleşen basınç farklılıkları neticesinde oluşmaktadır. Yerel rüzgarlar; Meltemler (Günlük Devirli Rüzgarlar), Sıcak Yerel Rüzgarlar, Soğuk Yerel Rüzgarlar ve Tropikal Rüzgarlardır.