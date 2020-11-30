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30.11.2020 - 09:13 | | DHA

Saat 05.00 itibariyle başladı! Yine aynı manzara

Haftanın ilk iş günü İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Saat 05.00 itibariyle başladı! Yine aynı manzara

Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı ve İstanbulluların İETT duraklarında beklediği görüldü.

 

Maltepe’de motosiklet kazası kameradaMaltepe’de seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı kameraya yansıdı.
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