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18.04.2020 - 15:49 |

Saat 08.00 metrobüs! Sosyal mesafe hak getire...

İstanbul’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün, yasağın kapsamının dışında kalan ve işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, İBB’nin sefer sayılarını azaltması sonrası metrobüslerde zor anlar yaşadı. Saat 08.00 sıralarında metrobüste izdiham yaşayan vatandaşlar çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı ve İBB'nin sosyal mesafenin korunması için gösterilen çabaya saygı duyarak sefer sayılarının artırmasını talep etti.

Saat 08.00 metrobüs! Sosyal mesafe hak getire...

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sefer sayılarını azaltması ve otobüs ile metrobüsleri garajlarda tutması sonucu metro, metrobüs ve otobüslerde yoğunluk yaşanıyor.

Bugün saat 08.00'de Avcılar Söğütlüçeşme metrobüs hattında yine yoğunluk yaşandı. Sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında kalan ve işe gitmek zorunda olan İstanbullular, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan yolculukta zor anlar yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde işlerine giden İstanbullular, metrobüste corona virüs bulaşma korkusu yaşayarak işlerine ulaştı. Metrobüste yolcu sayısından kaynaklı sosyal mesafe de korunamadı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya paylaşıldı.

'İNSANLARI MAĞDUR EDİYORSUNUZ'

Bir sosyal medya kullanıcısıları metrobüs yolculuğunu paylaştıktan, "Her nöbete giderken metrobüste ayni şeyler. Çok mu zor bunu düzeltmek? @ibbBeyazmasa @iettdestek araç kodu da m4578 plakayı da inince yazarım ama hiçbir şey değişmeyecek tabi. Her durakta kalabalık artıyor. Bravo cidden. Her gün yazılmasına rağmen insanları mağdur ediyorsunuz" diye yazdı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı paylaşıma, "4 yıl kaldı sabret" şeklinde yanıt verdi.

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