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14.02.2020 - 11:24 |

Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı! Karantina sona erdi

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen 42 yolcunun karantina süresinin sona erdiğini açıkladı.

Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı! Karantina sona erdi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süresi sona erdi. Tüm testleri negatif çıkan 42 kişi tahliye ediliyor.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Çin'den gelen 42 yolcu karantinadan çıkıyor. Son tahlil sonuçlarında da virüs çıkmadı." ifadelerine yer verdi.

Detaylar birazdan...

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