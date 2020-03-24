Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün açıklama yapacak mı? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

Türkiye'de vaka sayısı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden her akşam Türkiye'deki vaka ve ölüm sayılarına ilişkin bilgi vermeye devam ediyor. Corona virüsü dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de şu ana kadar gerçekleşen corona virüslü vaka sayısı 1529 olarak açıklandı. Şu ana kadar 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün açıklama yapacak mı?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam saatlerinde Twitter üzerinden yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ, KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu.