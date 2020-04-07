MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat kaçta açıklama yapacak? Belli oldu...
ABONE OL
07.04.2020 - 11:45 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat kaçta açıklama yapacak? Belli oldu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Toplantı sonrasında açıklama yapacak olan Sağlık Bakanı Koca saat kaçta açıklama yapacak merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını hakkında gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Sağlık Bakanı'nın konuşmasını kaçırmak istemiyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacaı o saat...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat kaçta açıklama yapacak? Belli oldu...

Son dakika haberi I Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısıyla canlı yayında konuşacak. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

CORONA VİRÜS SON DURUM TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığının dün akşam saatlerinde açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a yükseldi. COVID-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1326 oldu.

 

Trakya’da karantinaya alınan ilk köyKırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da corona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin korona virüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat kaçta açıklama yapacak? Belli oldu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat kaçta açıklama yapacak? Belli oldu...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, corona virüs testi yaptırdığı ortaya çıktı

Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, corona virüs testi yaptırdığı ortaya çıktı

Sıradaki Haber