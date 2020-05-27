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27.05.2020 - 01:44 | | AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokak görüntüsüne yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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