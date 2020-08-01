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01.08.2020 - 21:46 | | DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İl Sağlık Müdürleri ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Kurban Bayramının ikinci gününde Türkiye'deki tüm İl Sağlık Müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İl Sağlık Müdürleri ile görüştü

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramın ikinci gününde tüm şehirlerimizin İl Sağlık Müdürleriyle video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19'un seyrini ele aldık. İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuz'da gerçekleştirmiştik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İl Sağlık Müdürleri ile görüştü



Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğuBurdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
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