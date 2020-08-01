Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İl Sağlık Müdürleri ile görüştü

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramın ikinci gününde tüm şehirlerimizin İl Sağlık Müdürleriyle video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19'un seyrini ele aldık. İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuz'da gerçekleştirmiştik" dedi.











Bayramın ikinci gününde tüm şehirlerimizin İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19’un seyrini ele aldık. İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuzda gerçekleştirmiştik. pic.twitter.com/mtH1LyZ758 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020