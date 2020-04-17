Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman sona erecek?

Bilim Kurulu bugün birkez daha toplandı. Telekonferans yöntemi ile bir araya gelen Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılacak olan toplantının ardından basın toplatısı düzenlenecek. Sağlık Bakanı Koca tarafından Bilim Kurulunda konuşulan konular basın mensupları ve vatandaşlar tarafından paylaşılacak. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ne zaman açıklama yapılacak?

BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapılacak. Açıklamanın saati için henüz net bir zaman dilimi verilmedi.