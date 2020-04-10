Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? 10 Nisan corona virüs haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün saat 16.00'da Bilim Kurulu toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında ise açıklama yapacak. Peki Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BUGÜN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

9 NİSAN İTİBARİYLE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

TOPLAM TEST SAYISI: 276.338

TOPLAM VAKA SAYISI:42.282

TOPLAM VEFAT SAYISI:908

TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI:1552

TOPLAM ENTUBE HASTA SAYISI:1017

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI:2142